Польша предложила своих военных в качестве сил быстрого развёртывания ЕС

Милитаристские амбиции Польши больше не умещаются в пределах страны. По мнению Варшавы, она уже стала главным оплотом НАТО на восточных рубежах. Для этого у границ Беларуси сосредоточили 10 тысяч солдат и сотни единиц бронетехники. Но этого сопредельной стране мало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша вызвалась задействовать своих военных в качестве сил быстрого развертывания Евросоюза. Об этом сообщил министр обороны страны. А это около 5 тысяч солдат, которых надо обеспечить вооружением и потратить огромную сумму денег на их содержание и проведение многочисленных учений. Ни одна из стран Евросоюза не высказала желания участвовать в этом стратегическом проекте Брюсселя. Этим и воспользовалась Варшава, предложив свою кандидатуру. Еврокомиссия дала добро.

Теперь перед Польшей стоит задача привести силы быстрого развертывания Евросоюза в полную боеготовность к 2025 году. Основной их задачей станет проведение операций по стабилизации обстановки в случае кризисной ситуации в Европе, спасение и эвакуация европейских граждан.