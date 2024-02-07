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Умерла актриса театра и кино Елена Сафронова

07 февраля 2024 11:42
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Скончалась актриса театра и кино Елена Сафронова, пишет ТАСС.

Об этом сообщил Могилевский областной театр драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича. На сайте театра опубликовано известие о кончине актрисы и сказано, что Елена Сафронова являлась замечательным человеком и отличалась высоким профессионализмом.

Сафронова 43 года служила в театре, сыграв множество ярких ролей. Актриса также была широко известна по участию в сериалах «Мухтар. Новый след», «Охота на гауляйтера», «Семейный детектив».
 

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