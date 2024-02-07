Прямой эфир

Небензя назвал США соучастником ракетного удара ВСУ по Лисичанску

07 февраля 2024 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Вашингтон – соучастник ракетной атаки, которую осуществили ВС Украины, по городу Лисичанску в ЛНР, пишет ТАСС.

3 февраля 2024 года Вооруженные силы Украины посредством ракет HIMARS нанесли удар по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атаки ВСУ погибли 28 мирных жителей, среди которых был ребенок.

Так, Василий Небензя напомнил, что ранее представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявлял, что при использовании установки HIMARS Киев должен заранее согласовывать цели с Соединенными Штатами Америки.

«Очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения», подытожил Постпред России при ООН.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша подняла в воздух самолёты из-за российской авиации
07 февраля 2024 10:44

Польша подняла в воздух самолёты из-за российской авиации

Крупный банк Китая остановил все расчеты с Россией
07 февраля 2024 10:05

Крупный банк Китая остановил все расчеты с Россией

В Болгарии начались протесты фермеров
07 февраля 2024 09:27

В Болгарии начались протесты фермеров