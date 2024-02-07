Небензя назвал США соучастником ракетного удара ВСУ по Лисичанску

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Вашингтон – соучастник ракетной атаки, которую осуществили ВС Украины, по городу Лисичанску в ЛНР, пишет ТАСС.

3 февраля 2024 года Вооруженные силы Украины посредством ракет HIMARS нанесли удар по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атаки ВСУ погибли 28 мирных жителей, среди которых был ребенок.

Так, Василий Небензя напомнил, что ранее представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявлял, что при использовании установки HIMARS Киев должен заранее согласовывать цели с Соединенными Штатами Америки.

«Очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения», подытожил Постпред России при ООН.