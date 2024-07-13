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Польша погрязла в предательствах и уголовных делах! Почему произошёл развал в правящей коалиции?

13 июля 2024 16:45
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В Польше все сильнее разгорается внутренний кризис. Депутаты правящей коалиции отказались подчиняться Дональду Туску и принимать важный законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против бывшего премьера Моравецкого заведено уголовное дело о коррупции, посла Польши при НАТО публично обвинили в работе на иностранную разведку, а польскую фракцию в Европарламенте обещают изолировать.

Польша погрязла в предательствах и уголовных делах! Почему произошёл развал в правящей коалиции?-1

Сейм Польши в минувшую пятницу, 12 июля, отклонил законопроект о декриминализации абортов. Перед выборами в стране проходили массовые женские протесты, тема разрешения абортов стала главной для «Гражданской коалиции» и должна была продемонстрировать европейский выбор Варшавы. Иронично, но спустя 9 месяцев после выборов законопроект так и не смогли принять. «За» проголосовали 215 депутатов, 218 были против, двое воздержались, причем Туска неожиданно предали трое товарищей по коалиции.

Польша погрязла в предательствах и уголовных делах! Почему произошёл развал в правящей коалиции?-4

Таким образом программный закон, с которым Туск шел на выборы, стал еще одним невыполненным обещанием «Гражданской коалиции». Депутатов-перебежчиков обещают лишить всех должностей (один, к слову, занимал пост вице-премьера). Но проблема в том, что теперь принятие вообще любых законопроектов оказывается под угрозой. Фактически в Польше будет отсутствовать парламентское большинство, голоса в Сейме разделились поровну.

Польша погрязла в предательствах и уголовных делах! Почему произошёл развал в правящей коалиции?-7

Еще один крупный скандал связан со шпионажем в верхних эшелонах власти. В Сейме Туск заявил о том, что польская контрразведка обвинила бывшего посла Польши в НАТО Шатковского в контактах с иностранными спецслужбами, неправильном обращении с секретными документами и получении несанкционированных имущественных выгод. Подозрения на Шатковского пали еще в 2019 году, но все это время его якобы покрывала военная контрразведка. Так, саммит НАТО в Вашингтоне закончился крупным скандалом и отставкой польского посла при Организации.

Подробности в видео.

# Международная политика

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