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Польша подняла в воздух дежурные истребители

01 февраля 2025 13:37
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Польша забила тревогу в связи с наблюдающейся, по утверждению властей, активностью России. В Варшаве приняли решение вместе с союзниками поднять в воздух истребители и привести в состояние готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша подняла в воздух дежурные истребители-2

Но, как и следовало ожидать, паника оказалась напрасной и спустя несколько часов распоряжение отменили. Самолеты вернулись на аэродром. Официальная Варшава заявляет, что все ее действия были продиктованы желанием обеспечить безопасность граждан, но в действительности им ничего не угрожало. Польские военные отметили, что воздушное пространство страны не нарушалось. Напомним, что аналогичные меры Варшавой уже предпринимались. Последний раз – в середине января.

# Польша # Военная авиация

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