Польша планирует нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке брестских ворот

Польша продолжает укреплять границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно о планах республики нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора, а также на участке брестских ворот.

Речь идет о специальном саперном батальоне, формированиях территориальной обороны, а также пехотной дивизии легионеров и польском армейском корпусе. Как отметил министр обороны Польши, именно туда, к границе, в первую очередь направляется новейшее оснащение. Отметим, ранее официальная Варшава заявила о намерении разместить у рубежей Беларуси еще 10 тысяч военных. Страна уже создает инфраструктуру для проживания служащих. Накануне Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров.