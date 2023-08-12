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Польша планирует нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке брестских ворот

12 августа 2023 14:16
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Польша продолжает укреплять границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно о планах республики нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора, а также на участке брестских ворот.

Польша планирует нарастить военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке брестских ворот-1

Речь идет о специальном саперном батальоне, формированиях территориальной обороны, а также пехотной дивизии легионеров и польском армейском корпусе. Как отметил министр обороны Польши, именно туда, к границе, в первую очередь направляется новейшее оснащение. Отметим, ранее официальная Варшава заявила о намерении разместить у рубежей Беларуси еще 10 тысяч военных. Страна уже создает инфраструктуру для проживания служащих. Накануне Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров.

# Международная политика # Фотофакт

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