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Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий?

29 октября 2021 09:04
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Польша отказалась платить назначенные ЕС ежедневные штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр юстиции страны Збигнев Зебро. Речь идет как о выплатах, связанных с судебной реформой, так и о санкциях, касающихся работы шахты «Туров» на границе с Германией.

Екатерина Забенько, СТВ:
Отношения польских властей с институтами Евросоюза обостряются, практически ежедневно стороны обмениваются претензиями. В последнее время Варшава испытывает еще и колоссальное экономическое давление. Евросоюз буквально загоняет Польшу в долговую яму. Но уступать Варшава не намерена. Как заявил Збигнев Зебро, страна не заплатит ни единого злотого.

Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий?-1

Напомним, Европейский суд обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 миллиона евро за отказ выполнять решение ЕС по судебной реформе, а также из-за работы угольной шахты «Туров», которая наносит ущерб экологии.

Европейская сеть советов по судебной власти исключила Польшу из состава своей Генассамблеи. Все это и вызвало гнев Варшавы. Дело даже не в конкретном решении суда, а скорее в политике ЕС в отношении Польши. Брюссель обвинили в грубом вмешательстве во внутренние дела и полном неуважении, а принятые решения – шантажом и узурпацией власти в стране.

Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий?-4

Екатерина Забенько:
Похоже, Варшава не подозревала, что членство в Евросоюзе может означать передачу Польшей своего суверенитета.

# Международная политика # Збигнев Зебро # Фотофакт

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