Польша отказалась выплачивать ежедневные штрафы ЕС в размере 1 млн евро. Что стало причиной разногласий?

Польша отказалась платить назначенные ЕС ежедневные штрафы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр юстиции страны Збигнев Зебро. Речь идет как о выплатах, связанных с судебной реформой, так и о санкциях, касающихся работы шахты «Туров» на границе с Германией.

Екатерина Забенько, СТВ:

Отношения польских властей с институтами Евросоюза обостряются, практически ежедневно стороны обмениваются претензиями. В последнее время Варшава испытывает еще и колоссальное экономическое давление. Евросоюз буквально загоняет Польшу в долговую яму. Но уступать Варшава не намерена. Как заявил Збигнев Зебро, страна не заплатит ни единого злотого.