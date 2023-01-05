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Палата представителей США никак не может выбрать спикера

05 января 2023 10:39
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Новости США. Палата представителей США второй день подряд не может выбрать спикера. Впервые за 100 лет процесс затянулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей США никак не может выбрать спикера-1

В результате на фоне внутрипартийного противостояния республиканцев новое голосование перенесено на 11 декабря. Борьбу за место приемника Нэнси Пелоси продолжает нынешний фаворит Кевин Маккарти. Поддержать его кандидатуру избирателям предложил даже бывший президент Дональд Трамп. Однако наличие в том числе такого протеже Маккарти не помогло. Он набрал 203 голоса вместо необходимых 218.

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# Международная политика # Нэнси Пелоси # Кевин Маккарти # Дональд Трамп # Фотофакт

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