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Польша не собирается снимать запрет на импорт украинского зерна при любых обстоятельствах

05 мая 2023 20:09
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В Евросоюзе вновь спорят из-за украинского зерна. Пять стран: Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия и Польша – просят ЕК продлить запрет на его ввоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польша не собирается снимать запрет на импорт украинского зерна при любых обстоятельствах-1

Сейчас постановление действует лишь до 5 июня. Как отреагирует на такое заявление Еврокомиссия, сказать трудно. Однако некоторые страны настроены решительно и намерены добиться своего любыми средствами. Так, Польша не будет снимать запрет на импорт зерна из Украины при любых обстоятельствах. В Варшаве опасаются, что после сбора урожая украинское зерно хлынет на польский рынок и местные фермеры останутся без средств к существованию. А вместе с этим правящая коалиция потеряет большой процент голосов на предстоящих парламентских выборах. И как заявили местные власти, первостепенное значение для Варшавы имеет благополучие польских аграриев, а не позиция Еврокомиссии. 

# Международная политика # Фотофакт

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