Польша не собирается снимать запрет на импорт украинского зерна при любых обстоятельствах

Сейчас постановление действует лишь до 5 июня. Как отреагирует на такое заявление Еврокомиссия, сказать трудно. Однако некоторые страны настроены решительно и намерены добиться своего любыми средствами. Так, Польша не будет снимать запрет на импорт зерна из Украины при любых обстоятельствах. В Варшаве опасаются, что после сбора урожая украинское зерно хлынет на польский рынок и местные фермеры останутся без средств к существованию. А вместе с этим правящая коалиция потеряет большой процент голосов на предстоящих парламентских выборах. И как заявили местные власти, первостепенное значение для Варшавы имеет благополучие польских аграриев, а не позиция Еврокомиссии.