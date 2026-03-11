В Венгрии заявили о данных от спецслужб о финансировании Украиной оппозиции

Киев финансирует венгерскую оппозицию, пишет РИА Новости.

По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, службы нацбезопасности Венгрии располагают доказательствами финансирования Киевом оппозиционной партии «Тиса» разными способами, «куда идут эти деньги, куда они направляются и как они переправляются через Венгрию при подобных обстоятельствах».

Он также уточнил, что сумма денежных средств Ощадбанка, перевозившихся якобы в Украину и изъятых, совпадает с той, которая, по словам лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, требуется в ходе предвыборной кампании.

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