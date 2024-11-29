Польша хочет взять под полный контроль Балтийское море

Польша продолжает наращивать военную мощь. Если раньше шла речь о технике и вооружении, которое будет и уже размещается на суше, в том числе в непосредственной близости от границ Беларуси, то теперь Варшава хочет взять под полный контроль и Балтийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым шагом в этом направлении станет покупка партии новейших подводных лодок. Как заявил министр Национальной обороны Польши, в следующем году будут подписаны контракты с крупнейшими производителями субмарин. Свои услуги уже предложили Южная Корея, Швеция, Германия, Норвегия, а также Франция и Испания. Сумма сделки, как и количество подлодок, по понятным причинам, являются военной тайной.

Кроме того, запланирована модернизация имеющихся военных кораблей. Некоторые из них из патрульных станут разведывательными и боевыми. Это очень амбициозный военный проект Варшавы. По словам министра обороны, для Польши как члена НАТО крайне важно иметь современный флот, способный выполнять миссии как в Балтийском море, так и в международных водах.