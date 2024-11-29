CNN: России удается заставить играть Запад по ее правилам

CNN пишет, что России удается оказывать влияние на Запад, чтобы он принимал выгодные Москве решения. Об этом пишет РИА Новости.

В отчете доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW) сказано, что Кремль стремится вынудить Запад рассуждать с точки зрения России.

Соавтор доклада Катерина Степаненко говорит, что российская стратегия заключается в том, чтобы предоставить «ложный выбор», что приводит к задержке в поставках оружия Киеву.

При этом ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил разрешение Украины на применение ракет ATACMS для нанесения удара по Курской области, пояснив, что это необходимо для самообороны.