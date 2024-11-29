Французская оппозиция требует отставки Макрона

Под Макроном вновь зашаталось президентское кресло. За последние несколько месяцев он уже неоднократно отбивался от попыток отправить его в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь с подобным призывом выступила левая оппозиция в лице партии «Непокоренная Франция». Там виновным в нарастающих экономических и социальных проблемах считают как главу республики, так и его правительство.

Поводом для очередного желания отправить президента в отставку стал бюджет на будущий год, предложенный кабмином. Он предполагает введение режима жесткой экономии, сокращение расходов на 40 миллиардов евро.

Кроме того, власти планируют повысить налоги, за счет чего надеются пополнить казну на 20 миллиардов евро. Недовольство оппозиции разделяют и рядовые французы. Согласно последним опросам, более 60 % жителей хотят побыстрее распрощаться с Макроном.