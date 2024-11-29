Орбан: запуск «Орешника» заставил задуматься весь Запад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что запуск баллистической ракеты «Орешник» вынуждает весь Запад призадуматься и призывает к осторожности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ракета может нести ядерный заряд, что может стать причиной мировой войны.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил об успешных соревнованиях по испытанию ракеты «Орешник» в Днепропетровске, где был поражен промышленный комплекс. В Министерстве обороны России подтвердили, что все боевые блоки достигли цели.