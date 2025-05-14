Польша готовит инфраструктуру для быстрой переброски войск

Польша начала готовить плацдарм для оперативной переброски войск с запада на восточные рубежи. Министерство национальной обороны запросило у правительства дополнительные средства для модернизации портов, аэродромов и железных дорог, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти стратегические объекты будут укреплены, оборудованы системами охраны и приспособлены для приема и передвижения большого количества тяжелой техники. Кроме того, будут проложены новые дороги, соединяющие морские порты с главными шоссе. По самым скромным подсчетам министерства обороны, на воплощение этих шагов понадобится около 6 миллиардов евро.