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Польша готовит инфраструктуру для быстрой переброски войск

14 мая 2025 06:02
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Польша начала готовить плацдарм для оперативной переброски войск с запада на восточные рубежи. Министерство национальной обороны запросило у правительства дополнительные средства для модернизации портов, аэродромов и железных дорог, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша готовит инфраструктуру для быстрой переброски войск-2

Все эти стратегические объекты будут укреплены, оборудованы системами охраны и приспособлены для приема и передвижения большого количества тяжелой техники. Кроме того, будут проложены новые дороги, соединяющие морские порты с главными шоссе. По самым скромным подсчетам министерства обороны, на воплощение этих шагов понадобится около 6 миллиардов евро.

# Международная политика # Новости Польши

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