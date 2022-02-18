МИД: четверо граждан Беларуси находились на загоревшемся судне у берегов Греции

Новости Беларуси. В МИД подтвердили информацию о нахождении граждан Беларуси на загоревшемся у берегов Греции судне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Четверо белорусов эвакуировали вместе с другими пассажирами и членами экипажа на остров Корфу. Всего на лайнере находилось почти 300 человек.