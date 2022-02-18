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МИД: четверо граждан Беларуси находились на загоревшемся судне у берегов Греции

18 февраля 2022 13:56
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Новости Беларуси. В МИД подтвердили информацию о нахождении граждан Беларуси на загоревшемся у берегов Греции судне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, никто из них не пострадал.  

МИД: четверо граждан Беларуси находились на загоревшемся судне у берегов Греции-1

Четверо белорусов эвакуировали вместе с другими пассажирами и членами экипажа на остров Корфу. Всего на лайнере находилось почти 300 человек.

МИД: четверо граждан Беларуси находились на загоревшемся судне у берегов Греции-4

На данный момент неизвестно о судьбе 11 из них. Напомним, пожар произошел 18 февраля на лайнере в Ионическом море. Причины происшествия пока не установлены.  

На борту были 237 пассажиров и 51 член экипажа. На круизном лайнере у берегов Греции произошел пожар.  

# Пожар # Виктория Ходосок # Фотофакт

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