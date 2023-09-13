Кива: Зеленский готов до конца осени официально объявить войну России

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить войну Российской Федерации осенью текущего года, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение, которое разместил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Кива пишет, что Зеленский уже на грани к тому, чтобы осенью провести всеобщую мобилизация и объявить войну России. А связано это с утихающим интересом мирового сообщества к Украине.

Объявив войну РФ и проведя всеобщую мобилизацию, Зеленский охватит сразу ряд критических для руководства Киева вопросов: будет ликвидировано протестное население, проведение выборов не будет возможно, Европа будет вынуждена принимать дальнейшее участие в конфликте из-за риска падения собственной экономики.