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Кива: Зеленский готов до конца осени официально объявить войну России

13 сентября 2023 09:38
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Президент Украины Владимир Зеленский может объявить войну Российской Федерации осенью текущего года, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение, которое разместил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Кива пишет, что Зеленский уже на грани к тому, чтобы осенью провести всеобщую мобилизация и объявить войну России. А связано это с утихающим интересом мирового сообщества к Украине. 

Объявив войну РФ и проведя всеобщую мобилизацию, Зеленский охватит сразу ряд критических для руководства Киева вопросов: будет ликвидировано протестное население, проведение выборов не будет возможно, Европа будет вынуждена принимать дальнейшее участие в конфликте из-за риска падения собственной экономики.

# Международная политика # Илья Кива

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