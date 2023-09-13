Глава ВВС США призвал Америку готовиться к войне с Китаем

КНР усиливает военную мощь для подготовки к возможной войне с Америкой. Штаты должны мобилизовать свои силы, чтобы противодействовать растущей угрозе. Такое заявление сделал глава ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

По словам Кендалла, Америка должна сделать все, чтобы сдержать эту войну, а в случае ее начала, смогла победить. По словам министра, Китайская Народная Республика создала два новых вида ВС, которые нацелены на отработку ударов по авианосцам и аэродромам, а также информационное господство в космической и кибер сферах.

Китай уже более двадцати лет оптимизирует силы для противостояния великих держав и для победы над Америкой, отмечает Кендалл. Если потенциал Штатов будет недостаточным для сдерживания агрессии со стороны КНР на Тайване или других местах, то начнется война.