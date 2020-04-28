Из-за урагана в Узбекистане погиб человек, ещё 30 пострадали

Новости Узбекистана. На Узбекистан обрушился мощный ураган. В результате разгула стихии погиб один человек. В Бухарской области более 30 граждан получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер с порывами до 40 метров в секунду срывал с домов крыши, валил деревья и столбы. Непогода привела к нарушению газоснабжения в трех областях.