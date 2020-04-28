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Из-за урагана в Узбекистане погиб человек, ещё 30 пострадали

28 апреля 2020 12:47
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Новости Узбекистана. На Узбекистан обрушился мощный ураган. В результате разгула стихии погиб один человек. В Бухарской области более 30 граждан получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за урагана в Узбекистане погиб человек, ещё 30 пострадали-1

Ветер с порывами до 40 метров в секунду срывал с домов крыши, валил деревья и столбы. Непогода привела к нарушению газоснабжения в трех областях.

Из-за урагана в Узбекистане погиб человек, ещё 30 пострадали-4

Речь идет почти о 140 тысячах домов. Аварийные отключения произошли и на электрических подстанциях. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

# Ураганы # Фотофакт

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