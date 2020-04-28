Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики оказали травмированным первую помощь, после чего на вертолете их доставили в больницу.
Известно, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.
Что стало причиной ДТП, пока не установлено. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.