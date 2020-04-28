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Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

28 апреля 2020 12:45
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Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек-1

Медики оказали травмированным первую помощь, после чего на вертолете их доставили в больницу.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек-4

Известно, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек-7

Что стало причиной ДТП, пока не установлено. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

# Авария # Фотофакт

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