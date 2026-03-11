Канадская полиция расследует стрельбу у консульства США в Торонто

Район вокруг здания оцепили, следователи работали на месте несколько часов. Представители консульства и Госдепартамента США пока не комментируют произошедшее. Полиция сообщает, что информации о подозреваемом нет, мотивы также неизвестны. Инцидент произошел на фоне других недавних атак, связанных с американскими дипмиссиями. В выходные в Осло у посольства США сработало самодельное взрывное устройство – норвежская полиция продолжает поиски подозреваемого и рассматривает разные версии, включая возможную связь с войной на Ближнем Востоке. А в Нью-Йорке двоих мужчин обвинили в терроризме после того, как они бросили самодельную бомбу в сторону участников акции протеста.