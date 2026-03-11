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Канадская полиция расследует стрельбу у консульства США в Торонто

11 марта 2026 06:02
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В Канаде расследуют стрельбу у консульства США в Торонто. Полиция обнаружила на месте признаки применения огнестрельного оружия. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадская полиция расследует стрельбу у консульства США в Торонто-2

Район вокруг здания оцепили, следователи работали на месте несколько часов. Представители консульства и Госдепартамента США пока не комментируют произошедшее. Полиция сообщает, что информации о подозреваемом нет, мотивы также неизвестны. Инцидент произошел на фоне других недавних атак, связанных с американскими дипмиссиями. В выходные в Осло у посольства США сработало самодельное взрывное устройство – норвежская полиция продолжает поиски подозреваемого и рассматривает разные версии, включая возможную связь с войной на Ближнем Востоке. А в Нью-Йорке двоих мужчин обвинили в терроризме после того, как они бросили самодельную бомбу в сторону участников акции протеста.

# Канада

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