Политолог Сергей Мусиенко о ситуации в Нагорном Карабахе: «Надо сесть за стол переговоров»

Новости Беларуси. Тему конфликта между Арменией и Азербайджаном обсудим с нашим гостем в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поговорим и об уже состоявшейся встрече Макрона, а также о планируемой встрече Меркель с госпожой Тихановской. У нас в студии – политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ» Сергей Мусиенко. Евгений Поболовец, СТВ:

Ситуация в Карабахе вызывает обеспокоенность во всем мире. Естественно, и мы не можем пройти стороной. Какое влияние на разрешение конфликта может оказать Минская группа ОБСЕ? И может ли в конфликт вмешаться ОДКБ, членами которой являются и Армения, и Беларусь? Зачем Макрон встречался с Тихановской и какие впечатления остались у президента Франции? Мнение политолога Сергея Мусиенко

Сергей Мусиенко, политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:

Находиться в нейтральной позиции, на мой взгляд, наиболее верное решение, потому что по Карабаху – это конфликт, который начался в 1987 году еще, в 1988-м создана группа, в 1992-м – ОДКБ. Инициаторы ее Россия, Франция, США. И, заметьте, даже страна-инициатор – Франция – в лице своего лидера вместо того, чтобы заниматься вопросом Карабаха, который сейчас приобрел фазу активную военных действий, занялся другой ситуацией. Евгений Поболовец:

Двойные стандарты опять? За 30 лет не выработали четкого, понятного, приемлемого механизма решения этого конфликта

Сергей Мусиенко:

Намного серьезнее. За 30 лет они не выработали четкого, понятного, приемлемого механизма решения этого конфликта. Поэтому общественное мнение мировое уводится в сторону. Потому что та же позиция, которую выражают Германия, Франция и Украина по Беларуси по сегодняшней ситуации, она, мягко говоря, де-юре приводит к тому, что Минские договоренности не должны иметь продолжения. Понимаете, о чем намек? То есть вот эта условно поддержка условной оппозиции выглядит немножко иначе – это вообще-то работа над Луганском и Донецком, потому что следующий конфликт, возможно, будет провоцирован там, после Карабаха. Потом, может, Молдавия, или наоборот. Но то, что военные конфликты в открытой фазе будут увеличиваться и транспарироваться на эти горячие точки нерешенные, замороженные конфликты, которые уже 40 лет почти заморожены, это очевидно. Сергей Мусиенко: «Вспышка Карабахской войны – это желание втянуть Российскую Федерацию, неприкрытое»