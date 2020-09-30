Disney сократит 28 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса

Новости США. Компания Walt Disney объявила о сокращении 28 тысяч сотрудников. Причина – серьезные экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению руководства, массовые увольнения – это единственный возможный вариант, который позволит компании остаться на плаву. Работники уже получили уведомления. Среди них – сотрудники парков, круизных лайнеров, мест розничной торговли и некоторые топ-менеджеры.