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Disney сократит 28 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса

30 сентября 2020 12:49
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Новости США. Компания Walt Disney объявила о сокращении 28 тысяч сотрудников. Причина – серьезные экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Disney сократит 28 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса-1

По мнению руководства, массовые увольнения – это единственный возможный вариант, который позволит компании остаться на плаву. Работники уже получили уведомления. Среди них – сотрудники парков, круизных лайнеров, мест розничной торговли и некоторые топ-менеджеры.  

Disney сократит 28 тысяч сотрудников из-за пандемии коронавируса-4

Напомним, из-за карантина места развлечений долгое время были закрыты. Парки Disney возобновили работу лишь в июле.

# Коронавирус # Фотофакт

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