Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина

Новости Израиля. Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внесены поправки в закон о коронавирусе. Проведение акций протеста в период карантина возможно с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем километр от места жительства.