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Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина

30 сентября 2020 16:51
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Новости Израиля. Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина-1

Внесены поправки в закон о коронавирусе. Проведение акций протеста в период карантина возможно с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем километр от места жительства.

Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина-4

Уже пять дней как в Израиле начал действовать ужесточенный тотальный карантин. В нескольких городах прошли массовые акции протеста с требованием отставки Кабмина.

# Коронавирус # Фотофакт

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