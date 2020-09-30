Новости Израиля. Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Парламент Израиля одобрил ограничения на протесты во время карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внесены поправки в закон о коронавирусе. Проведение акций протеста в период карантина возможно с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем километр от места жительства.
Уже пять дней как в Израиле начал действовать ужесточенный тотальный карантин. В нескольких городах прошли массовые акции протеста с требованием отставки Кабмина.