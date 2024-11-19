Политолог: Путин не станет наносить какие-то удары, когда мир близок

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Удары дальнобойными ракетами впервые обсуждали в мае 2024 года, во время Харьковской операции. Украинские группы тогда переходили границу и нападали на Белгород. Россия в ответ объявила о создании «санитарной зоны» примерно в 40 километров.
И после того, как российские войска зашли в Харьковскую область, Запад заявил, что удары дальнобойными ракетами будут наноситься по тылам российской группировки и аэродромам. Решение тогда не приняли, но, возможно, Харьковская операция потому и завершилась ограниченно. Но каждый раз, когда потом поднималась тема дальнобойных ракет, делались оговорки, что это угроза не ядерному арсеналу России и центрам принятия решений (что приведет к третьей мировой), а якобы локальное применение, чтобы не поднимать эскалацию.
Вместе с тем Украиной за время этих разговоров был получен опыт нападения на Курск. Украинскую группировку там остановили авиацией, и, возможно, с помощью дальнобойных ракет они попробуют провести еще одну авантюру, но уже с ударами по аэродромам против российской авиации.
Но и тогда, и сейчас обман в том, что не может быть никакого «разрешения» Украине для таких действий. Цели для ракетных ударов обозначает западная разведка через западные спутники, а затем полетные задания вводятся западным оператором. Украина не является звеном этой цепи, это просто территория, откуда ракета полетит.
И когда Россия начинала СВО, именно вопрос размещения ракетных систем в Украине был для Путина ключевым. Их требовали не размещать, логично, что западники все делают наоборот, чтобы цели СВО не были достигнуты, а, значит, война продолжалась.
Андрей Лазуткин:
Что это изменит в плане эскалации и перелома конфликта? Эскалация может быть, но перелома – нет. Украина давно наносит удары дронами по аэродромам и нефтебазам. Стоимость дрона самолетного типа – 5-10 тысяч долларов, а стоимость одной ракеты – 1,5-2 миллиона.
Поэтому в военном плане выгоднее запустить 300 дронов за те же деньги, которые перегрузят систему ПВО и причинят больший ущерб. Вся война три года идет по пути удешевления массовых вооружений, а не единичного применения дорогих.
Кроме того, в начале года был перехват разговоров немецкого Генштаба. По расчетам немцев, для Крымского моста нужно 20 таких ракет, они неэффективны против таких объектов. То есть, скорее всего, в плане военных последствий Россия просто перебазирует самолеты на дальние аэродромы.
А вот в плане политики последствия будут заметные. Пока Трамп не снимет запрет, Россия, скорее всего, не пойдет на переговоры, а это еще плюс два-три месяца войны. Во-вторых, это недостижение заявленных целей СВО. Война формально получается бессмысленной – как они говорят: «Россия хотела больше безопасности, а получит меньше». В-третьих, США рассчитывают, что Путин как-то ответит по европейской территории. И ЕС будет еще активнее закупать оружие.
Андрей Лазуткин:
Надо ли Беларуси бояться такой эскалации? Нет. Путин не собирается воевать с Европой, наоборот, по всем выступлениям проходит мысль, что русские готовы вернуться на рынок газа и нефти и добросовестно выполнять контракты. Теперь, когда мир близок, Путин тем более не станет наносить какие-то удары. Хотя можно заметить, что в Европе этого все равно боятся – сообщение о том, что британские и французские ракеты тоже будут применять, из СМИ удалили – видимо, Россия быстро довела французам и британцам какую-то информацию.
Отвечать Россия будет, во-первых, на территории третьих стран – Иран, Йемен, Ливан, Сирия, Африка – куда пойдут поставки российских вооружений. А на украинском театре будут, как и ранее, применять массированные ракетные удары по энергетике и ВПК. Можно заметить, что каждый такой удар наносят в ответ на обстрелы российской территории. За три года войны механизм «ответов» выработан, вряд ли его будут на что-то менять.
Видит ли Президент Беларуси все эти угрозы? Конечно. Идет избирательная кампания, и тема безопасности является на выборах ключевой. Но дело не в том, сколько у нас оружия и ракет, а в том, какая вероятность успеха провокации против Беларуси. Западные специалисты анализируют, что такая провокация даст – кризис или, наоборот, сплочение вокруг власти?
Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет».
Андрей Лазуткин:
Нас убеждают, что войны происходят из-за нехватки оружия. Эта точка зрения США, которая навязана Евросоюзу, и теперь они будут годами покупать изделия американского ВПК, неважно, при Трампе или ком-то еще, чтобы якобы отбиваться от Беларуси и России. Президент же отвечает, что это не наш рецепт. Нам не просто не нужна война, потому что мы ни к кому не имеем претензий. Нам не нужна «дубина», на которую мы потратим все ресурсы.
Потому что потом из-за гонки вооружений у нас упадет социальная сфера, люди будут недовольны, власть без всякой войны проиграет выборы. Мы это уже проходили. А нам навязывают именно такой сценарий – гонка вооружений без войны. «Цветные революции» потому и придумали, что они гораздо дешевле для Запада, чем военные мероприятия. Для них это был шаг вперед, потому что Запад не мог воевать с бывшими советскими странами, которые были вооружены до зубов. И они пользовались нашими проблемами, в первую очередь в экономике, для демонтажа неугодных систем относительно мягкими методам.
Плюс, опять же, для падения экономики, создавались локальные конфликты, но не с Западом, а между собой. «У вас много оружия и нефти? Воюйте друг с другом!» В итоге это приводило к нищете и озлоблению, а богатый Запад заходил и скупал все за копейки: политиков, СМИ, население, ресурсы.
Президент по этому поводу говорил, что не какая-то западная идеология тогда представляла опасность, а сама идея «рынка», которую в те годы понимали просто как хаос и устранение государства из экономики. Неважно, кто боролся за власть, националисты или более умеренные, но все они были за «рынок», потому что это было условием западной поддержки.
И когда такой хаос наступает, кто бы ни победил, экономика не работает, а у избирателя не реализованы базовые потребности. Ему нечем кормить семью, нет работы, он считает, что ничего не должен государству и что с ним поступили несправедливо. Власть в такой стране будет непрочной без всяких западных дальнобойных ракет.
Андрей Лазуткин:
Кстати, обратный пример тому – наш союзник, Россия, где военные мероприятия не отразились на рейтинге власти, потому что правительство обеспечивает все социальные стандарты, несмотря на военные расходы. У Беларуси нет газа и нефти, но наш ресурс – это люди. И то, что мы сами зарабатываем в промышленности и сельском хозяйстве. Это опорные группы для Президента, им всегда уделяется наибольшее внимание, потому что их труд идет на благополучие всех.
Это и есть единство – не просто на словах, а когда все группы в государстве друг от друга взаимозависят, нет вражды между кланами, финансовым и промышленным капиталом. И на такой почве нет перспектив разжигать военный конфликт. Можно напасть, но это не будет гражданская война и быстрая смена власти, потому что нет достаточных для этого противоречий. А во-вторых, есть ядерное оружие, которое мы получили не за деньги граждан, отрывая у них кусок хлеба, а благодаря доверию и правильной политике, которую Президент проводил в отношении нашего союзника все президентские сроки. И, уверен, будет проводить ее дальше.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».