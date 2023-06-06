Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » .

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Позвольте подискутировать с Вадимом Боровиком, который упомянул, что только Александр Григорьевич побывал в Белграде в тот тревожный период. Он забыл о нынешнем заместителе министра обороны Юнус-Бека Евкурова. Наши войска там тоже были, и это нужно помнить. Наши войска защищали сербский народ там риском для своей жизни. Юнус-Бек Евкуров, Герой России, который сейчас занимается созданием противотанковых мобильных групп, тоже там был.

Второй момент. Если превращать сербский народ на уровне сегрегации, янки превращают и загоняют их в резервации, загоняют этот народ в анклавы и не могут защитить с помощью KFOR. Либо сербский народ, возглавляемый своими лидерами, должен обратиться официально к России, которая придет в любом случае на помощь, потому что не может не прийти к своим братьям.

Что касается ослабления России, здесь я тоже категорически не согласен. Россия за время военной спецоперации приобрела такие навыки ведения боевых действий, использует новейшее вооружение. Наш военпром за это время не просто встал на ноги, а мобилизовался. За три месяца сейчас выпускается столько вооружения и боеприпасов, сколько раньше выпускалось за год. И это говорит о том, что Россия не просто усилилась за это время. Она способна помочь всем, но это должна быть официальная просьба сербского народа во главе с его руководством.

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