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Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом системы ПВО по двум воздушным целям

06 июня 2023 13:11
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Система противовоздушной обороны сработала над Белгородщиной по двум целям во вторник, 6 июня. Такую информацию предоставил глава области Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости. 

По его словам, результаты работы ПВО на земле уточняются. На месте произошедшего находятся специальные службы. 

Сообщается, что ВСУ регулярно наносят удары по Белгородской области. На территории региона с апреля прошлого года введен высокий уровень террористической опасности. Эпицентры обстрелов со стороны Украины – Шебекинский и Грайворонский районы, которые находятся в непосредственной близости от украинской территории. 

# Международная политика

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