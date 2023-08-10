Американцы продолжают брать кредиты, хотя у них нет средств оплатить старые долги

Новости США. Американцы не хотят платить по долгам. Согласно данным, опубликованным Федеральным резервным банком Нью-Йорка, задолженность по кредитным картам в США достигла рекордного уровня в 1 триллион 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 4,6 % больше, чем в предыдущем квартале.

60 % жителей страны просрочили выплаты как минимум на год. По мнению финансовых аналитиков, основной причиной являются повышение ключевых ставок и непредвиденные расходы – счета за неотложную медицинскую помощь, ремонт дома или автомобиля. При этом, несмотря на инфляцию, американцы продолжают брать новые кредиты, хотя нет гарантий, что они смогут их оплатить.