Прямой эфир

Американцы продолжают брать кредиты, хотя у них нет средств оплатить старые долги

10 августа 2023 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американцы не хотят платить по долгам. Согласно данным, опубликованным Федеральным резервным банком Нью-Йорка, задолженность по кредитным картам в США достигла рекордного уровня в 1 триллион 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 4,6 % больше, чем в предыдущем квартале.

Американцы продолжают брать кредиты, хотя у них нет средств оплатить старые долги-1

60 % жителей страны просрочили выплаты как минимум на год. По мнению финансовых аналитиков, основной причиной являются повышение ключевых ставок и непредвиденные расходы – счета за неотложную медицинскую помощь, ремонт дома или автомобиля. При этом, несмотря на инфляцию, американцы продолжают брать новые кредиты, хотя нет гарантий, что они смогут их оплатить.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша намерена разместить 10 тыс. военных на границе с Беларусью
10 августа 2023 10:37

Польша намерена разместить 10 тыс. военных на границе с Беларусью

Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса
10 августа 2023 10:25

Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

Пошёл по стопам отца. В Боливии футбольным судьёй стал 10-летний мальчик
10 августа 2023 10:07

Пошёл по стопам отца. В Боливии футбольным судьёй стал 10-летний мальчик