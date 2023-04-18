Из-за действий Зеленского в Украине может повториться переворот после завершения украинского конфликта.

Украинцы будут ждать перемен. Они будут хотеть материального достатка, справедливости и завершения реформы, которую они требовали в 2014 году, говорится в публикации Politico, пишет РИА Новости. Из-за действий Зеленского в Украине может произойти переворот, ожидания украинцев он не сможет оправдать.

Сообщается, что оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий обвинил украинского президента в использовании полномочий военного времени. По его словам, Зеленский захватил власть, установил тотальный контроль над средствами массовой информации и манипулирует бюджетными деньгами. Коррумпированность режима Зеленского приведет к последствиям, ссылается издание на слова высокопоставленного дипломата из Америки, который работал в Украине. Он убежден, что как только завершится спецоперация, наступит расплата.

По поводу будущего Зеленского ранее высказался и бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер. Он заявил, что нынешний президент Украины погибнет во время восстания украинцев от рук жителей своей страны. Зеленский привел Украину к краху, отметил Риттер.