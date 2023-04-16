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Риттер: Зеленский погибнет во время восстания украинцев

16 апреля 2023 12:10
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С украинским президентом Зеленским расправятся во время восстания жители Украины. А украинцы рано или поздно устроят бунт, заявил бывший разведчик морской пехоты американской армии Риттер Скотт. 

Зеленского не отправят в изгнание в другую страну. За то, что он сделал с жителями Украины, если говорить реалистично, он, вероятней всего, погибнет от рук украинцев, которые восстанут против него, приводит слова Риттера РИА Новости. Зеленский привел к краху украинского общество: из-за него погибли тысячи солдат на поле боя, миллионы украинцев вынужденно оставили свои дома и уехали в другие страны. Он привел Украину к трагедии, отметил бывший разведчик.
 
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор озвучил свой прогноз, что президент Зеленский может погибнуть в результате покушения на него со стороны украинских военных.

# Международная политика

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