С украинским президентом Зеленским расправятся во время восстания жители Украины. А украинцы рано или поздно устроят бунт, заявил бывший разведчик морской пехоты американской армии Риттер Скотт.

Зеленского не отправят в изгнание в другую страну. За то, что он сделал с жителями Украины, если говорить реалистично, он, вероятней всего, погибнет от рук украинцев, которые восстанут против него, приводит слова Риттера РИА Новости. Зеленский привел к краху украинского общество: из-за него погибли тысячи солдат на поле боя, миллионы украинцев вынужденно оставили свои дома и уехали в другие страны. Он привел Украину к трагедии, отметил бывший разведчик.



Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор озвучил свой прогноз, что президент Зеленский может погибнуть в результате покушения на него со стороны украинских военных.