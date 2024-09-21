Растёт число жертв израильского удара по пригороду Бейрута

Число жертв при израильском ударе по пригороду Бейрута выросло до 31. Около половины из них женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, 68 человек числятся в списках раненых. Местные СМИ сообщают, что целью израильского удара стало высшее военное руководство и один из его руководителей. Но пострадало в том числе гражданское население, не говоря уже об инфраструктуре. Разрушены жилые дома и участки дорог. Экстренные службы продолжают работу на месте случившегося. Израиль не отрицает своего участия в произошедшем, однако там заявили о нанесении точечного авиаудара.