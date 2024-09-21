Прямой эфир

Растёт число жертв израильского удара по пригороду Бейрута

21 сентября 2024 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число жертв при израильском ударе по пригороду Бейрута выросло до 31. Около половины из них женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растёт число жертв израильского удара по пригороду Бейрута-2

Согласно последним данным Минздрава Ливана, 68 человек числятся в списках раненых. Местные СМИ сообщают, что целью израильского удара стало высшее военное руководство и один из его руководителей. Но пострадало в том числе гражданское население, не говоря уже об инфраструктуре. Разрушены жилые дома и участки дорог. Экстренные службы продолжают работу на месте случившегося. Израиль не отрицает своего участия в произошедшем, однако там заявили о нанесении точечного авиаудара.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Украина впервые присоединилась к учениям НАТО
21 сентября 2024 10:27

Украина впервые присоединилась к учениям НАТО

В Венгрии ожидается пик наводнений
21 сентября 2024 08:05

В Венгрии ожидается пик наводнений

В Совбезе ООН обсудили ситуацию со взрывами в Ливане
21 сентября 2024 07:55

В Совбезе ООН обсудили ситуацию со взрывами в Ливане