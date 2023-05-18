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В Крыму подорвали ж/д полотно – с рельсов сошёл грузовой поезд. Пострадавших нет

18 мая 2023 11:53
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Новости России. Под Симферополем сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под откос ушли восемь вагонов с зерном. Пострадавших нет.  

В Крыму подорвали ж/д полотно – с рельсов сошёл грузовой поезд. Пострадавших нет-1

Как сообщили в руководстве Крымской железной дороги, ЧП произошло из-за вмешательства посторонних лиц. А именно подрыва. По данным СМИ повреждены 50 метров железнодорожного полотна. Под рельсами образовалась 15-метровая воронка. На месте работают экстренные службы, специалисты расследуют обстоятельства происшествия. Из-за аварии временно приостановлено движение электропоездов. Пассажирские перевозки в районе организуют автобусами. На место направлены восстановительные поезда. По сообщению властей, последствия ЧП будут ликвидированы уже к вечеру.  

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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