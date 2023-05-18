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На севере Италии сильные наводнения, спасатели эвакуируют жителей

18 мая 2023 11:54
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Новости Италии. Масштабная спасательная операция проходит на севере Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На севере Италии сильные наводнения, спасатели эвакуируют жителей-1

Там из-за сильных наводнений без крыши над головой остались тысячи человек. Людей эвакуируют в безопасные места на вертолетах, так как многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Синоптики предупреждают, что в выходные дни дожди могут еще больше усилиться.  

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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