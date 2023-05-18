На севере Италии сильные наводнения, спасатели эвакуируют жителей

Там из-за сильных наводнений без крыши над головой остались тысячи человек. Людей эвакуируют в безопасные места на вертолетах, так как многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Синоптики предупреждают, что в выходные дни дожди могут еще больше усилиться.