По данным Politico, ряд союзников США считают, что наложение дополнительных ограничений на Россию является превышением полномочий со стороны Вашингтона, так как может негативно повлиять на третьи страны, не попавшие под санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Эти меры позволят США накладывать штрафы на зарубежные компании за содействие российским компаниям из «черного списка». В пример приводится указ американского лидера Байдена, согласно которому иностранные банки могут лишиться допуска к финансовой системе США, если они будут вести бизнес с российским оборонно-промышленным комплексом.

С момента старта спецоперации Запад усилил санкционное давление на РФ. Как отметил Владимир Путин, направленная на сдерживание и ослабление страны, стратегия Запада наносит удар по мировой экономической системе и ухудшает жизнь миллионов людей.

Тем не менее России удается справиться с санкциями, несмотря на то, что на Западе высказывались мнения об их неэффективности. В Москве подчеркнули, что западному блоку не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.