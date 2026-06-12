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Politico: Киев намерен запросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов

12 июня 2026 14:01
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Politico: Киев намерен запросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов-0

Киев намерен просить у союзников дополнительные 20 млрд долларов помощи во время встречи контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Мероприятие запланировано на 18 июня. Как указывает источник издания, глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров и другие чиновники затрагивали этот вопрос на встрече с представителями Норвегии, Швеции, ФРГ и Канады. Киев планирует попросить каждого из союзников выделить от 2 до 6 млрд долларов в виде кредита или безвозмездной помощи.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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