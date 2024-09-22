Политический кризис в США! Почему безопасность кандидатов в президенты под угрозой?

На неделе на Трампа было совершено уже второе покушение, что даже для Штатов уже слишком. То есть перебор. Попытка физической расправы над кандидатом в президенты говорит о глубоком политическом и социальном кризисах, в которые Америка погрузилась с головой.

Стрелком оказался 58-летний Райан Раут. До этого он неоднократно был судим. А в 2022-м ездил в Украину, чтобы завербоваться в международный легион «Азова», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.