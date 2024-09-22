Политический кризис в США! Почему безопасность кандидатов в президенты под угрозой?
На неделе на Трампа было совершено уже второе покушение, что даже для Штатов уже слишком. То есть перебор. Попытка физической расправы над кандидатом в президенты говорит о глубоком политическом и социальном кризисах, в которые Америка погрузилась с головой.
Стрелком оказался 58-летний Райан Раут. До этого он неоднократно был судим. А в 2022-м ездил в Украину, чтобы завербоваться в международный легион «Азова», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тогда его заявку отклонили и Раут отправился восвояси, но связи с Незалежной не разорвал. Уже в Штатах вербовал людей через социальные сети для отправки в Украину. Как и первого стрелка, Раута пытаются представить психом-одиночкой, ни с кем не связанным. Но после поездки в Украину такой человек не мог не попасть в поле зрения спецслужб. По взглядам Раута можно назвать разочарованным сторонником Трампа – то есть наиболее подходящим исполнителем, который не указывал бы на связь с Демпартией.
На рейтинг Трампа второе покушение, скорее всего, мало повлияет, зато может повлиять на явку. На фоне двух покушений весь электорат республиканцев точно пойдет на выборы. Но проблема в том, что если разрыв будет минимальным – 1-2 %, то победу Харрис просто административно «подтянут». Ну и кроме того, сейчас пытаются подбросить версию, что Трамп устроил оба покушения сам на себя. Правда, стоило Маску иронично заметить, что Байдена и Харрис почему-то никто не пытается убить, на него тут же завели уголовное дело. Так в США сегодня выглядит свобода слова и безопасность первых лиц.