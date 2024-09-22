Электронный барьер для отслеживания мигрантов – Польша строит ограждение на границе с Беларусью

Мы не закрываемся от мира. Безвиз установили для жителей больше 30 стран, чтобы каждый мог своими глазами увидеть, как и чем живут белорусы, а если захочется, то и остаться. Но на Западе прилагают много усилий, чтобы изолировать нас и создать дополнительную точку напряжения. Так, сделан еще один шаг в эту сторону. На польско-белорусской границе идут работы по строительству электронного барьера на реке Буг, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Протяженность ограждения составит около 172 километра. Уже ведется расчистка территории. Затем установят столбы для камер и смонтируют системы электроснабжения. Польские пограничники утверждают, что электронный барьер спроектирован таким образом, что на всей его протяженности не будет слепых зон. Это поможет оперативно отслеживать мигрантов.

А Литва готовится разместить около белорусской границы тысячу американских военных. Для этого задействуют полигон Пабраде, который находится всего в 10 километрах от наших рубежей. Об этом заявил Гитанас Науседа.

При этом президент Литвы отметил, что страна сможет чувствовать себя в безопасности только при бессрочном размещении американских солдат. Такое усиление вызвано опасениями Вильнюса нападения с востока, и в том числе поэтому Литва продолжает ставить рекорды по темпам закупок американского оружия. В этом плане Вильнюс ставит рекорды в Прибалтике, расходуя на закупки из Америки примерно 20 % от общего оборонного бюджета.