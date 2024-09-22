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Электронный барьер для отслеживания мигрантов – Польша строит ограждение на границе с Беларусью

22 сентября 2024 17:18
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Мы не закрываемся от мира. Безвиз установили для жителей больше 30 стран, чтобы каждый мог своими глазами увидеть, как и чем живут белорусы, а если захочется, то и остаться. Но на Западе прилагают много усилий, чтобы изолировать нас и создать дополнительную точку напряжения. Так, сделан еще один шаг в эту сторону. На польско-белорусской границе идут работы по строительству электронного барьера на реке Буг, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Электронный барьер для отслеживания мигрантов – Польша строит ограждение на границе с Беларусью-2

Протяженность ограждения составит около 172 километра. Уже ведется расчистка территории. Затем установят столбы для камер и смонтируют системы электроснабжения. Польские пограничники утверждают, что электронный барьер спроектирован таким образом, что на всей его протяженности не будет слепых зон. Это поможет оперативно отслеживать мигрантов.

Электронный барьер для отслеживания мигрантов – Польша строит ограждение на границе с Беларусью-4

А Литва готовится разместить около белорусской границы тысячу американских военных. Для этого задействуют полигон Пабраде, который находится всего в 10 километрах от наших рубежей. Об этом заявил Гитанас Науседа.

При этом президент Литвы отметил, что страна сможет чувствовать себя в безопасности только при бессрочном размещении американских солдат. Такое усиление вызвано опасениями Вильнюса нападения с востока, и в том числе поэтому Литва продолжает ставить рекорды по темпам закупок американского оружия. В этом плане Вильнюс ставит рекорды в Прибалтике, расходуя на закупки из Америки примерно 20 % от общего оборонного бюджета.

# Международная политика # Польша # Граница

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