В Красноярском крае трое детей скончались после отравления

В Краснодарском крае скончались трое детей от отравления, пишет ТАСС.
В Краснодарском крае скончались трое детей от отравления, пишет ТАСС.
ЧП произошло в селе Красная Сопка Назаровского района. Известно, что 20 сентября многодетная семья, воспитывающая четверых несовершеннолетних, приобрела продукты в местном магазине для приготовления ужина. Утром 21 сентября все члены семьи с признаками пищевого отравления обратились в медицинское учреждение.
Сообщается, что 21 сентября двое детей 6 и 13 лет умерли в больнице. 22 сентября стало известно о кончине третьего ребенка из-за отравления неизвестным веществом.