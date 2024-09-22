В Красноярском крае трое детей скончались после отравления

В американском Бирмингеме неизвестные открыли стрельбу и скрылись – как минимум 4 человека погибли

Десятки получили ранения. Это произошло минувшей ночью. Правоохранители предполагают, что нападавших было несколько. Но список подозреваемых пуст. Когда стражи порядка прибыли на место, преступники уже успели скрыться.