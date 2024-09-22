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В Красноярском крае трое детей скончались после отравления

22 сентября 2024 14:55
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В Краснодарском крае скончались трое детей от отравления, пишет ТАСС.

ЧП произошло в селе Красная Сопка Назаровского района. Известно, что 20 сентября многодетная семья, воспитывающая четверых несовершеннолетних, приобрела продукты в местном магазине для приготовления ужина. Утром 21 сентября все члены семьи с признаками пищевого отравления обратились в медицинское учреждение.

Сообщается, что 21 сентября двое детей 6 и 13 лет умерли в больнице. 22 сентября стало известно о кончине третьего ребенка из-за отравления неизвестным веществом.

# ЧП

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