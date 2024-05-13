Полиция в Тбилиси отступила от здания парламента – митинг продолжается

Полиция Грузии сняла оцепление у здания парламента страны и рассредоточилась по прилегающей территории. Большие митинги продолжаются в Тбилиси, пишет ТАСС.

Сообщается, что уход сотрудников МВД Грузии протестующие встретили с шумом, нецензурными выкриками и освистали полицейских. Однако большой протест граждан против нового закона об иноагентах продолжается в стране.

Ранее, 12 мая, толпа митингующих пыталась ворваться в здание парламента Грузии, но были вытеснены сотрудниками правопорядка. По предварительным данным, в ходе стычек граждан с полицейскими были задержаны порядка 20 человек.