Полиция Франции задержала 180 человек с начала Олимпиады

Полиция Франции с начала Олимпиады задержала уже 180 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тех, кто подозревается в планировании насильственных действий.

Вместе с тем, как уточнили в МВД, правоохранители не получали информации о готовящемся теракте. В целом превентивные меры приняты в отношении 200 человек. Безопасность на Олимпиаде обеспечивают около 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военнослужащих и тысячи сотрудников частной охраны.