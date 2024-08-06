Прямой эфир

Полиция Франции задержала 180 человек с начала Олимпиады

06 августа 2024 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полиция Франции с начала Олимпиады задержала уже 180 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тех, кто подозревается в планировании насильственных действий.

Полиция Франции задержала 180 человек с начала Олимпиады-1

Вместе с тем, как уточнили в МВД, правоохранители не получали информации о готовящемся теракте. В целом превентивные меры приняты в отношении 200 человек. Безопасность на Олимпиаде обеспечивают около 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военнослужащих и тысячи сотрудников частной охраны.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи
06 августа 2024 08:04

Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи

День памяти трагедии Хиросимы отмечают 6 августа
06 августа 2024 07:53

День памяти трагедии Хиросимы отмечают 6 августа

Трамп намерен призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае своей победы
06 августа 2024 07:23

Трамп намерен призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае своей победы