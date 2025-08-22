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Полиция Эквадора пресекла крупный канал поставок наркотиков в Европу

22 августа 2025 05:57
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Полиция Эквадора пресекла крупный канал поставок наркотиков в Европу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Эквадора пресекла крупный канал поставок наркотиков в Европу-2

В результате масштабной спецоперации, которая в течение трех месяцев продолжалась по всей стране, арестованы более 10 главарей наркокартелей и участников преступных группировок. Изъято свыше полутора тонн запрещенных веществ на 50 миллионов долларов. Вся партия предназначалась для Испании и стран Восточной Европы. Для ее доставки были проложены нелегальные маршруты почти по всей Южной Америке. 

# Эквадор # Наркотики

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