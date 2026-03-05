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Новости по тегу #Эквадор

США и Эквадор проводят совместную операцию против наркокартелей
05 марта 2026 06:15

США и Эквадор проводят совместную операцию против наркокартелей

В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему
17 февраля 2026 08:04

В Эквадоре продолжают реформировать пенитенциарную систему

В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны
09 декабря 2025 08:03

В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны

В тюрьме на юге Эквадора вспыхнули жестокие беспорядки – есть жертвы
24 сентября 2025 07:11

В тюрьме на юге Эквадора вспыхнули жестокие беспорядки – есть жертвы

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за массовых протестов
18 сентября 2025 06:00

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за массовых протестов

Полиция Эквадора пресекла крупный канал поставок наркотиков в Европу
22 августа 2025 05:57

Полиция Эквадора пресекла крупный канал поставок наркотиков в Европу

Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре
15 апреля 2025 16:51

Даниэль Нобоа одержал победу во втором туре президентских выборов в Эквадоре