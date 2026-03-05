Новости по тегу #Эквадор

Это первый случай, когда американские подразделения осуществляют наземную операцию против южноамериканских преступных группировок, признанных террористическими.
После масштабных тюремных беспорядков власти сделали наведение порядка в таких учреждениях одним из ключевых направлений своей политики.
Это не первый подобный случай: всего месяц назад в том же учреждении в результате масштабных беспорядков погиб 31 человек.
Столкновения произошли между заключенными и сотрудниками сил безопасности.
Беспорядки вспыхнули после отмены субсидий на топливо, что привело к его подорожанию.
Изъято свыше полутора тонн запрещенных веществ на 50 миллионов долларов.
По итогам обработки 99 % протоколов за Нобоа проголосовали более 55 % избирателей. Согласно планам, инаугурация пройдет 24 мая. Поздравления от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.
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