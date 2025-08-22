В США сотрудники миграционной полиции нападают на американцев

Федеральные власти США усиливают борьбу с нелегальной миграцией. При этом не стесняются никаких средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они применяют неоправданную жестокость не только против нелегалов, но даже простых американцев. В Сан-Франциско агенты миграционных служб напали на прохожих, которые просто выразили возмущение рейдами. Дюжина вооруженных сотрудников применили против незащищенных людей перцовый газ и грубую силу. Несколько человек оказались на асфальте в наручниках. Одного из недовольных доставили в полицию.