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В США сотрудники миграционной полиции нападают на американцев

22 августа 2025 05:53
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Федеральные власти США усиливают борьбу с нелегальной миграцией. При этом не стесняются никаких средств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сотрудники миграционной полиции нападают на американцев-2

Они применяют неоправданную жестокость не только против нелегалов, но даже простых американцев. В Сан-Франциско агенты миграционных служб напали на прохожих, которые просто выразили возмущение рейдами. Дюжина вооруженных сотрудников применили против незащищенных людей перцовый газ и грубую силу. Несколько человек оказались на асфальте в наручниках. Одного из недовольных доставили в полицию. 

# США

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