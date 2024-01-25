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Полицейские в Португалии вышли на массовые протесты с требованием повысить зарплаты

25 января 2024 08:33
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Португальские полицейские устроили массовые протесты, требуя повышения зарплат и надбавок за риск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские в Португалии вышли на массовые протесты с требованием повысить зарплаты-1

Десятки тысяч человек собрались в центре Лиссабона. По данным организаторов, эта акция стала самой масштабной и массовой за всю историю. К полицейским присоединились и сотрудники национальной гвардии. Недовольство правоохранителей своим материальным положением зрело давно, а последней каплей стало решение властей повысить оклады судебным исполнителям. Якобы их работа более опасна. Это вызвало бурю возмущения среди полицейских.

Полицейские в Португалии вышли на массовые протесты с требованием повысить зарплаты-4

Умберто Де Карвалью, глава Ассоциации профсоюзов полицейских Португалии:
Повышение заработной платы и надбавки за риск являются проявлением уважения к нашей работе. И мы протестуем против дискриминационного отношения к нам. Эта акция, которая собрала десятки тысяч человек, ярко отражает степень негодования полицейских

Полицейские в Португалии вышли на массовые протесты с требованием повысить зарплаты-7

Однако добиться своего полицейским вряд ли удастся. По крайней мере, в ближайшее время. Министр МВД заявил, что нынешнее правительство не хочет принимать подобные решения. И перекладывает эту обязанность на новое, которое будет сформировано после парламентских выборов в марте.

# Акции протеста

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