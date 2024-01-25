Полицейские в Португалии вышли на массовые протесты с требованием повысить зарплаты

Португальские полицейские устроили массовые протесты, требуя повышения зарплат и надбавок за риск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек собрались в центре Лиссабона. По данным организаторов, эта акция стала самой масштабной и массовой за всю историю. К полицейским присоединились и сотрудники национальной гвардии. Недовольство правоохранителей своим материальным положением зрело давно, а последней каплей стало решение властей повысить оклады судебным исполнителям. Якобы их работа более опасна. Это вызвало бурю возмущения среди полицейских.

Умберто Де Карвалью, глава Ассоциации профсоюзов полицейских Португалии:

Повышение заработной платы и надбавки за риск являются проявлением уважения к нашей работе. И мы протестуем против дискриминационного отношения к нам. Эта акция, которая собрала десятки тысяч человек, ярко отражает степень негодования полицейских