В результате пожара в торгово-жилом комплексе в Китае погибли 39 человек

39 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в торгово-жилом комплексе города Синьюй на востоке Китая. ЧП произошло в середине дня, когда там было много посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые из них в панике стали выпрыгивать из окон, остальным помогли эвакуироваться прибывшие на место спасатели. Девять человек с различными травмами госпитализированы. Известно, что возгорание началось в подвале, а затем распространилось на магазины. Вероятно, пожар возник по вине строителей, которые делали ремонт. Число жертв может быть не окончательным. Си Цзиньпин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, и провести тщательное расследование причин трагедии. Местные СМИ сообщили, что по делу о пожаре уже задержаны 12 человек.