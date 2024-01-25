Прямой эфир

В результате пожара в торгово-жилом комплексе в Китае погибли 39 человек

25 января 2024 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

39 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в торгово-жилом комплексе города Синьюй на востоке Китая. ЧП произошло в середине дня, когда там было много посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пожара в торгово-жилом комплексе в Китае погибли 39 человек-1

Некоторые из них в панике стали выпрыгивать из окон, остальным помогли эвакуироваться прибывшие на место спасатели. Девять человек с различными травмами госпитализированы. Известно, что возгорание началось в подвале, а затем распространилось на магазины. Вероятно, пожар возник по вине строителей, которые делали ремонт. Число жертв может быть не окончательным. Си Цзиньпин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, и провести тщательное расследование причин трагедии. Местные СМИ сообщили, что по делу о пожаре уже задержаны 12 человек.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Около 2 млн жителей Великобритании вынуждены отключать электричество и газ
25 января 2024 08:02

Около 2 млн жителей Великобритании вынуждены отключать электричество и газ

Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом
25 января 2024 08:01

Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом

Сенат США одобрил передачу российских активов Украине
25 января 2024 07:52

Сенат США одобрил передачу российских активов Украине