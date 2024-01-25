Прямой эфир

Около 2 млн жителей Великобритании вынуждены отключать электричество и газ

25 января 2024 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Электричество и газ – дорогое удовольствие для британцев. Около двух миллионов жителей вынуждены отказаться от них этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2 млн жителей Великобритании вынуждены отключать электричество и газ-1

Масштаб проблемы оценивает местная благотворительная организация. Там заявили, что невозможность платить по счетам вызвана ростом стоимости жизни в стране. Отметим, сегодня в Королевстве более пяти миллионов человек проживают в домохозяйствах, где есть задолженность перед поставщиками энергии.

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом
25 января 2024 08:01

Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом

Сенат США одобрил передачу российских активов Украине
25 января 2024 07:52

Сенат США одобрил передачу российских активов Украине

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью потушен
25 января 2024 07:36

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью потушен