Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом

Предприятие готовилось к 100-летнему юбилею, однако теперь вынуждено остановить производство. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Один из автогигантов ранее сообщил о продаже 80 своих салонов. Всего по итогам 2023 года заявлений о прекращении деятельности в ФРГ было 15 тысяч.