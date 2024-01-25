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Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом

25 января 2024 08:01
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Лидер металлургической промышленности Германии признал себя банкротом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшее металлургическое предприятие Германии признало себя банкротом-1

Предприятие готовилось к 100-летнему юбилею, однако теперь вынуждено остановить производство. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Один из автогигантов ранее сообщил о продаже 80 своих салонов. Всего по итогам 2023 года заявлений о прекращении деятельности в ФРГ было 15 тысяч.

# Кризис в ЕС

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