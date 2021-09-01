Покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на органы статистики. Средняя зарплата в Украине за год выросла более чем на 20 %. Но это не сделало жителей страны богаче. Цены на коммуналку и продукты все равно поднимаются быстрее. По мнению украинских экономистов, за 30 лет страна стала бедной, с разрушенной инфраструктурой и деградировавшей социальной сферой.