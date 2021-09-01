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Покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат

01 сентября 2021 12:09
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Новости Украины. Покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат-1

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на органы статистики. Средняя зарплата в Украине за год выросла более чем на 20 %. Но это не сделало жителей страны богаче. Цены на коммуналку и продукты все равно поднимаются быстрее. По мнению украинских экономистов, за 30 лет страна стала бедной, с разрушенной инфраструктурой и деградировавшей социальной сферой.

# Экономический кризис # Фотофакт

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