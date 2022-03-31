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Покупатель может взять не более 3 бутылок. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло

31 марта 2022 10:18
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Новости Греции. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло. В каких-то супермаркетах оно есть, но представлено только дорогими марками, а где-то продажи и вовсе ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатель может взять не более 3 бутылок. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло-1

Теперь для греков таблички с надписью «Товар временно отсутствует» вместо ценника – привычное явление. Еще одни часто встречающиеся надписи в магазинах – это количество товара, которое может взять один покупатель. В среднем человеку разрешают купить до трех бутылок. Дефицит масла повлияет и на многие другие продукты. Например, из меню заведений могут пропасть картофель фри, жареные кабачки, кальмары и многое другое. А если и не исчезнут, то станут на примерно 30 % дороже.

Покупатель может взять не более 3 бутылок. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло-4

Эксперты связывают рост цен с прекращением поставок на мировой рынок подсолнечного масла из Украины и России. При этом власти Греции заверяют, что запасов масла достаточно и никакого дефицита нет. 

# Экономический кризис # Фотофакт

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