Покупатель может взять не более 3 бутылок. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло

Новости Греции. В магазинах Греции исчезает подсолнечное масло. В каких-то супермаркетах оно есть, но представлено только дорогими марками, а где-то продажи и вовсе ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь для греков таблички с надписью «Товар временно отсутствует» вместо ценника – привычное явление. Еще одни часто встречающиеся надписи в магазинах – это количество товара, которое может взять один покупатель. В среднем человеку разрешают купить до трех бутылок. Дефицит масла повлияет и на многие другие продукты. Например, из меню заведений могут пропасть картофель фри, жареные кабачки, кальмары и многое другое. А если и не исчезнут, то станут на примерно 30 % дороже.