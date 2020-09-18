Показатели по коронавирусу в Европе превысили мартовский пик, специалисты взволнованы

Нынешние показатели по COVID-19 в Европе превысили мартовский пик. Такие данные на пресс-конференции в Женеве привел директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие две недели число инфицированных в половине стран ЕС выросло более чем на 10%, а в семи – и вовсе удвоилось. Рост показателей связан в том числе и с расширением масштабов тестирования. Однако ситуация вызывает серьезное волнение среди специалистов.