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Показатели по коронавирусу в Европе превысили мартовский пик, специалисты взволнованы

18 сентября 2020 13:24
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Нынешние показатели по COVID-19 в Европе превысили мартовский пик. Такие данные на пресс-конференции в Женеве привел директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Показатели по коронавирусу в Европе превысили мартовский пик, специалисты взволнованы-1

За минувшие две недели число инфицированных в половине стран ЕС выросло более чем на 10%, а в семи  и вовсе удвоилось. Рост показателей связан в том числе и с расширением масштабов тестирования. Однако ситуация вызывает серьезное волнение среди специалистов.

Показатели по коронавирусу в Европе превысили мартовский пик, специалисты взволнованы-4

Клюге призвал страны принимать решения на основе меняющихся эпидемиологических данных, а также отметил, что мировое здравоохранение уже знает, какие меры эффективны, поэтому может не терять времени.

# Коронавирус # Ханс Клюге # Фотофакт

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